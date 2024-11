IFMS leva projeto de aventura a escolas do Pantanal

Projeto Catalogando Aventuras

O IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), Campus Aquidauana, está promovendo uma série de atividades empolgantes e educativas nas escolas da região do Pantanal Sul por meio do projeto “Catalogando Aventuras”.



A iniciativa busca explorar, catalogar e proporcionar experiências de esportes de aventura, ao mesmo tempo em que leva conhecimentos em robótica e outras práticas educativas para crianças de escolas rurais.



O primeiro destino da equipe foi o Núcleo Escolar Escolinha da Alegria, localizado na Fazenda Primavera, parte da Escola Municipal Polo Pantaneira, administrada pela diretora Clarice.







A escola abrange quatro núcleos: Escolinha da Alegria, Santana (Fazenda Santana), Joaquim Alves Ribeiro (Fazenda Taboco) e Vale do Rio Negro (Fazenda Campo Novo). O projeto terá visitas em todos os núcleos ao longo de sua execução.



Coordenado pelo professor doutor Pablo Salomão, o projeto envolve três docentes e sete estudantes do IFMS. A primeira viagem, que durou cerca de cinco horas de estrada até a Fazenda Primavera, proporcionou dois dias de atividades intensas e divertidas.



As atividades englobaram esportes de aventura, como escalada e tirolesa, além de práticas lúdicas que incluíram a montagem de uma pirâmide com os alunos.







A equipe também trouxe um toque de tecnologia ao campo, com oficinas de robótica, estimulando o interesse das crianças por inovações tecnológicas.



Para tornar os dias ainda mais especiais, os participantes acenderam uma fogueira, assaram marshmallows e compartilharam histórias, criando um ambiente de aprendizado e diversão sob as estrelas pantaneiras.



O projeto tem o apoio fundamental da Secretaria de Educação de Aquidauana, representada pela secretária Luzia Cunha, e da diretora Clarice, que acolheu a iniciativa de braços abertos.







O “Catalogando Aventuras” promete não apenas catalogar as riquezas naturais da região, mas também semear novas perspectivas e sonhos nas crianças das escolas pantaneiras.



O IFMS segue empenhado em expandir essas vivências, trazendo o que há de melhor em ciência, tecnologia e aventura ao Portal do Pantanal Sul.