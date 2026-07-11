IFMS oferece 160 vagas em cursos técnicos integrados gratuitos em Aquidauana

Campus de Aquidauana do IFMS / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Exame de Seleção 2027 do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). Em Aquidauana, são oferecidas 160 vagas gratuitas para os cursos técnicos integrados em Edificações e Informática, distribuídas entre os períodos matutino e vespertino. Ao todo, o processo seletivo disponibiliza 2.270 vagas em 12 municípios do Estado.

Na modalidade técnico integrado, o estudante cursa o ensino médio e a formação técnica simultaneamente. Os cursos são presenciais e têm duração de três anos.

No Campus Aquidauana, a oferta é composta por:

- Edificações: 40 vagas no período matutino e 40 no vespertino;

- Informática: 40 vagas no período matutino e 40 no vespertino.

Além de Aquidauana, há vagas para os cursos técnicos integrados em Administração, Agropecuária, Alimentos, Agricultura, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia nos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para se inscrever no Exame de Seleção 2027 é necessário concluir o 9º ano do ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro do próximo ano. Também é obrigatório possuir CPF (Cadastro de Pessoa Física) em nome próprio.

O Edital nº 54/2026, com todas as regras do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção do IFMS.

As inscrições devem ser realizadas até 01º de setembro na Página do Candidato.

Os interessados que não possuem acesso à internet podem utilizar computadores disponibilizados na Cerel (Central de Relacionamento) dos campi do IFMS ou nos Centros de Referência de Amambai e Paranaíba, durante o horário de funcionamento das unidades.

A taxa de inscrição é de R$ 20,00 e poderá ser paga até 02 de setembro por meio do PagTesouro, via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário.

Podem solicitar isenção da taxa estudantes matriculados no 9º ano de escolas públicas ou de escolas comunitárias conveniadas com o poder público que atuem na educação do campo, além de candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

O pedido de gratuidade deve ser feito até 17 de agosto, no momento da inscrição, com o envio da documentação prevista no edital. Caso o benefício seja indeferido, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido para participar da seleção.

Sistema de cotas

Metade das vagas ofertadas no Exame de Seleção 2027 é destinada a estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas ou escolas comunitárias conveniadas com o poder público que atuem na educação do campo.

As vagas reservadas são distribuídas entre candidatos com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e aqueles com qualquer faixa de renda. Dentro desses grupos também há reserva para candidatos negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Prova

O Exame de Seleção será aplicado no dia 27 de setembro, em todos os municípios participantes. A prova terá 30 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 10 de Ciências da Natureza.

O conteúdo programático está disponível no Anexo X do edital. No hotsite do Exame de Seleção 2027 também é possível consultar provas e gabaritos de edições anteriores.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.