IFMS oferece vagas imediatas para cursos superiores no campus de Aquidauana

IFMS de Aquidauana / DivulgaÃ§Ã£o

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com vagas imediatas para cursos superiores no campus de Aquidauana. As oportunidades são para três graduações oferecidas pela instituição e destinadas a candidatos que já concluíram o ensino médio.

De acordo com as informações divulgadas, há 16 vagas para Engenharia Civil, 17 vagas para Redes de Computadores e 13 vagas para Sistemas para Internet, todas com início imediato das atividades acadêmicas.

Entre os cursos ofertados está o bacharelado em Engenharia Civil, que forma profissionais capacitados para planejar, projetar e acompanhar obras e infraestrutura. Já o curso de Redes de Computadores prepara tecnólogos para atuar na implantação, gerenciamento e segurança de redes de comunicação de dados em empresas e instituições.

Outra opção é o curso de Sistemas para Internet, voltado à formação de profissionais capazes de desenvolver aplicações, sites e sistemas para a web, além de atuar em projetos de tecnologia e inovação digital.

Documentos para matrícula

Para efetivar a matrícula, os candidatos convocados devem apresentar os seguintes documentos:

Documento oficial com foto;

Declaração ou certificado de conclusão do ensino médio;

Foto 3x4 recente ou selfie;

Declaração de reservista para homens maiores de 18 anos.

A orientação é que os interessados compareçam ao campus o mais rápido possível para garantir a vaga. Para mais informações, o contato de whats é o (67) 2020-6336.

O campus de Aquidauana oferece cursos superiores voltados principalmente às áreas de engenharias e tecnologia, buscando atender à demanda regional por profissionais qualificados e ampliar as oportunidades de formação gratuita e de qualidade no interior de Mato Grosso do Sul.