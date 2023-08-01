IFMS oferece vagas imediatas para cursos superiores no campus de Aquidauana

Vagas sÃ£o para os cursos de Engenharia Civil, Redes de Computadores e Sistemas para Internet
IFMS de Aquidauana / DivulgaÃ§Ã£o
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com vagas imediatas para cursos superiores no campus de Aquidauana. As oportunidades são para três graduações oferecidas pela instituição e destinadas a candidatos que já concluíram o ensino médio.
De acordo com as informações divulgadas, há 16 vagas para Engenharia Civil, 17 vagas para Redes de Computadores e 13 vagas para Sistemas para Internet, todas com início imediato das atividades acadêmicas.
Entre os cursos ofertados está o bacharelado em Engenharia Civil, que forma profissionais capacitados para planejar, projetar e acompanhar obras e infraestrutura. Já o curso de Redes de Computadores prepara tecnólogos para atuar na implantação, gerenciamento e segurança de redes de comunicação de dados em empresas e instituições.
Outra opção é o curso de Sistemas para Internet, voltado à formação de profissionais capazes de desenvolver aplicações, sites e sistemas para a web, além de atuar em projetos de tecnologia e inovação digital.
Documentos para matrícula
Para efetivar a matrícula, os candidatos convocados devem apresentar os seguintes documentos:
Documento oficial com foto;
Declaração ou certificado de conclusão do ensino médio;
Foto 3x4 recente ou selfie;
Declaração de reservista para homens maiores de 18 anos.
A orientação é que os interessados compareçam ao campus o mais rápido possível para garantir a vaga. Para mais informações, o contato de whats é o (67) 2020-6336.
O campus de Aquidauana oferece cursos superiores voltados principalmente às áreas de engenharias e tecnologia, buscando atender à demanda regional por profissionais qualificados e ampliar as oportunidades de formação gratuita e de qualidade no interior de Mato Grosso do Sul.
Investimentos
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Sorte
NÃºmeros sorteados foram: 03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52
EducaÃ§Ã£o
A incorporaÃ§Ã£o de materiais pedagÃ³gicos especÃficos, respeitando as particularidades linguÃsticas culturais e sociais dos povos indÃgenas
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