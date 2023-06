IFMS participa de atividades da Semana de preservação do Ambiente

Divulgação

A Semana Nacional do Meio Ambiente é comemorada na primeira semana do mês de junho, quando no dia 05 é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A iniciativa visa incluir a sociedade na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do Brasil.

As atividades em alusão a Semana do Meio Ambiente, foi iniciada no dia 31 de maio, com os alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS. Esse ano o tema desenvolvido foi: "Soluções para poluição plástica", com atividades que envolveram palestras, oficinas, visitas técnicas, atividades de aventura, gincanas ambientais, trilha ecológica, plantio e distribuição de mudas.

A Semana do Meio Ambiente do IFMS é um evento promovido anualmente em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. A realização é coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex). A programação da Semana é organizada desde 2011.

A Semana do Meio Ambiente tem o objetivo de contribuir com a tomada de consciência em relação às causas ambientais; apoiar ações que divulguem o conhecimento produzido no IFMS e que permitam o diálogo com a sociedade; incentivar a circulação de informações sobre a preservação dos recursos naturais; promover atividades que auxiliem no aprendizado como meio de promoção do desenvolvimento social e despertar o interesse da comunidade externa para as ações desenvolvidas no IFMS.

Todas essas ações contam com as orientações do biólogo da secretaria, Drº Fernando Ibanez Martinez, engenheiro florestal Valdenir Bispo e, da técnica Eronilda Moreira, responsável pelo Viveiro Municipal.

As atividades alusivas à comemoração do dia do Meio Ambiente são abertas ao público em geral e, todos os resíduos gerados durante as ações serão encaminhados para os catadores de recicláveis.