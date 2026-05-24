IFMS realiza 1ª Maratona de Inovação em Aquidauana

O IFMS Campus Aquidauana realizou, na última sexta-feira (22), a primeira edição da “Maratona de Inovação – 1º Circuito de Soluções Urbanas”, evento que reuniu estudantes, professores, especialistas e representantes do poder público em busca de ideias inovadoras para enfrentar problemas urbanos do município.

Durante 10 horas consecutivas, sete equipes formadas por cinco estudantes cada participaram do desafio, que teve como tema a busca de soluções para os constantes problemas de enchentes registrados em alguns bairros de Aquidauana. A demanda foi baseada no Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM), dentro do Programa Cidades Empreendedoras.

A maratona contou com a coordenação do consultor do Sebrae, Rafael Jara, além da mentoria de engenheiros da Prefeitura de Aquidauana, professores do curso superior de Engenharia Civil do IFMS Campus Aquidauana e representantes da governança do Inovaqui, ecossistema de inovação do município.

O evento integrou a programação do Congresso Brasileiro e Internacional de Atividades de Aventura e da Semana do Meio Ambiente 2026, sendo realizado pelo IFMS Campus Aquidauana em parceria com a Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria de Planejamento e Obras, Sebrae, Senac e Inovaqui.

O desafio proposto aos participantes buscou estimular a criação de ideias inspiradas no conceito de absorver, transformar e reutilizar a água, promovendo impactos positivos tanto para a comunidade quanto para o meio ambiente.

As equipes desenvolveram projetos inovadores e apresentaram seus “pitchs” para uma banca de jurados formada por Edvanio Chagas, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação do IFMS; Leiza Vargas, conselheira do Sicredi; Mateus Paiva, chefe do escritório regional do Imasul; Alexandre Périco, secretário de Desenvolvimento Estratégico de Aquidauana; Ana Graziele Lourenço, diretora-geral da UFMS Campus Aquidauana; e Matheus Oliveira, gerente regional do Sebrae.

A premiação das equipes vencedoras ocorreu durante a Noite Cultural do Congresso, realizada na Estação Ferroviária de Aquidauana, com a presença dos jurados, autoridades locais e do prefeito de Aquidauana, Mauro Luiz Batista, acompanhado da primeira-dama Vera.

O primeiro lugar ficou com o projeto “Canteiro Ecopermeável”, desenvolvido pelos estudantes Alissa Cezaretti, Edimar Rocha, Fernando Rodrigues, Julio Cesar Matos e Marcilio Romeu. A equipe recebeu cinco celulares, medalhas e uma experiência de aventura com a equipe Catalogando Aventuras.

A segunda colocação foi conquistada pelo projeto “Chuva Inteligente”, idealizado por Edmar Charao, Isabella dos Santos, Isabelly Ribeiro e Vanessa Caroline, que receberam R$ 500 em dinheiro, medalhas e a experiência de aventura.

Já o terceiro lugar ficou com o projeto “Sarjetas Esponja”, desenvolvido por Rita de Cassia, Gilmara Rodrigues, Iara Regina, Claudio Israel e Vitor Benteu. A equipe foi premiada com uma visita técnica ao Living Lab e ao Senac Hub, em Campo Grande, além de medalhas e da experiência promovida pela equipe Catalogando Aventuras.

A iniciativa reforçou a importância da união entre educação, inovação, setor público e instituições parceiras na construção de soluções sustentáveis para os desafios urbanos de Aquidauana.