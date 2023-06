IFMS promove Congresso para alavancar o desenvolvimento

IFMS; Congresso vai validar planejamento Institucional / IFMS

Nos dias 27 e 28 de junho, o IFMS (Instituto Federal do Mato Grosso do Sul) estará realizando no auditório do Bioparque, em Campo Grande, das 8h às 18h um Congresso para validar a proposta do mapa estratégico como metas e indicadores do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), uma ferramenta utilizada na gestão de pessoas para trabalhar o crescimento individual no âmbito profissional e pessoal. Consiste na elaboração de um documento que expressa a identidade da Instituição no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão como instituição pública, à estrutura organizacional e às diretrizes administrativas e pedagógicas que orientam suas ações. O contrato construído a partir desse encontro, deverá vigorar nos próximos cinco anos 2024-2028, nos dez campi do IFMS.

Um Mapa Estratégico sobre a questão foi elaborado pela Subcomissão de Planejamento Estratégico do PDI 2024-2028, e será apreciado nesses dias do Congresso por representantes de toda comunidade dos campi como explica o coordenador e diretor de Planejamento e Gestão do Conhecimento do IFMS, Diego Silva.

“O Mapa Estratégico é a ferramenta que comunica as estratégias institucionais e estabelece as relações de causa e efeito entre as perspectivas e os objetivos estratégicos, baseados na Missão, Visão e Valores do IFMS. O documento foi construído a partir da Análise Swot, aplicada nos dez campi e reitoria. A partir dos dados coletados, foram propostos os objetivos do Mapa Estratégico, e criadas as metas e os indicadores para o Plano de Metas, documentos que no Congresso serão validados pela comunidade".

Análise Swot uma estratégia para apontar “erros” e propor direção em ações institucionais

Swot (em português “fofa”) é uma técnica de planejamento estratégico utilizada para auxiliar pessoas ou organizações observando quatro fatores, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, relacionadas à competição em negócios ou planejamento de projeto. A aplicação dessa matriz no IFMS leva em consideração estudantes e servidores que apontam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao IFMS.

Os membros do evento que será composto por representantes das categorias estudante, docente e técnico-administrativo dos dez campi foram escolhidos por meio de processo seletivo. Na reitoria, foi selecionado um técnico. O Congresso contará ainda com observadores convidados. Todos os participantes terão direito à voz e voto. As votações da plenária serão realizadas de forma eletrônica. A metodologia e a ordem dos itens para votação serão apresentadas no início do evento.

O Plano de Desenvolvimento Institucional 2024-2028 tem a função de estabelecer os objetivos e metas institucionais para as áreas do ensino, pesquisa, inovação, pós-graduação, extensão, gestão de pessoas, infraestrutura física e tecnológica, instalações acadêmicas, organização administrativa e gestão orçamentária.

Para alinhar as propostas estabelecidas no Congresso, os meses de agosto e setembro, estudantes e servidores dos dez campi e da reitoria participaram das reuniões da Matriz Swot, ferramenta de gestão que identificou as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças à instituição.