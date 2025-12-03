IFMS realiza palestra sobre capacitismo e inclusão

O IFMS Campus Aquidauana sediou, na tarde desta quarta-feira (05), uma palestra que marcou e a comunidade escolar e os profissionais da educação presentes. A convidada foi Fernanda Willemann de Souza, advogada, ativista, mulher com deficiência e pós-graduada em Acessibilidade, Diversidade e Inclusão (UNISE-PR), que compartilhou sua trajetória e reflexões sobre capacitismo e práticas inclusivas no ambiente educacional.

O evento integrou a formação de servidores municipais, estaduais e federais, com foco na Educação Inclusiva, reforçando o compromisso institucional de promover uma escola acolhedora, plural, segura e acessível. A proposta visou sensibilizar e conscientizar sobre a implementação de práticas que respeitem e atendam à diversidade humana, alinhando-se à defesa dos direitos das pessoas com deficiência e ao papel social da educação pública.

Moradora de Dourados, Fernanda tornou-se cadeirante aos sete anos, após um acidente com arma de fogo que lhe causou lesão medular. Embora conviva com a deficiência desde a infância, ela relata que demorou muitos anos para conhecer o termo “capacitismo” — um preconceito ainda pouco discutido, frequentemente naturalizado e que costuma permanecer fora dos holofotes.

O conceito resume a pessoa à sua deficiência, tratando-a como incapaz ou, ao contrário, supervalorizando ações cotidianas como estudar, trabalhar, fazer exercícios ou manter relacionamentos. “As atitudes capacitistas são vistas como inofensivas pela sociedade. Por isso, até quem vive na pele demora para perceber”, explicou. Uma de suas mensagens mais marcantes, compartilhada na palestra, sintetiza sua luta: “Minha vida não serve de exemplo para você agradecer pela sua.”

Durante o encontro, ela destacou como elogios considerados “motivacionais” — e comuns apenas quando direcionados a pessoas com deficiência — também carregam preconceito. “Sempre tem um comentário relacionado à minha condição, como se eu fosse uma super-heroína por continuar sorrindo diante de uma vida ‘tão ruim’ quanto a minha”, comentou.

Segundo Fernanda, olhares de pena e surpresa a acompanham em situações simples do cotidiano. “São olhares carregados de preconceito, e eles me perseguem para onde vou, seja sozinha, acompanhada, viajando ou fazendo algo comum do meu dia a dia.”

Engajamento, emoção e casa cheia

O auditório do IFMS ficou completamente lotado, superando as expectativas da organização. Servidores de diferentes redes de ensino participaram ativamente, fazendo perguntas e compartilhando experiências. Ao final, o evento contou ainda com sorteio de brindes, encerrando a atividade em clima de integração e entusiasmo.

A palestra reforçou a urgência de olhar para a inclusão não como um favor, mas como um direito. Com sua fala firme, sensível e repleta de vivências, Fernanda Willemann de Souza deixou o público reflexivo sobre a importância de combater o capacitismo em todas as suas formas e de construir ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos.

O encontro marcou mais um passo do IFMS Campus Aquidauana no fortalecimento de políticas institucionais de acessibilidade e na formação contínua de profissionais comprometidos com a diversidade humana.