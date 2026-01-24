Acessibilidade

24 de Janeiro de 2026

Igreja Adventista realiza Ação Solidária hoje em Aquidauana

A ação tem como objetivo promover apoio, atenção e solidariedade às famílias da comunidade

Redação

Publicado em 24/01/2026 às 09:30

Atualizado em 24/01/2026 às 09:49

A Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza neste sábado, 24 de janeiro, uma Ação Solidária voltada à comunidade da região da Vila Cidade Nova. A iniciativa acontece a partir das 15 horas, na Travessa Projeta 1, nº 25, esquina com a rua José Múcio Teixeira, na Vila Bertulino.

Durante a ação, serão oferecidos cortes de cabelo masculino social gratuitos, aferição de pressão arterial e doação de roupas para adultos e crianças. Além dos serviços, o evento também terá momentos de acolhimento, com abraços, conversas e orações, reforçando o cuidado não apenas com o corpo, mas também com o bem-estar emocional e espiritual.

A Ação Solidária tem como objetivo promover apoio, atenção e solidariedade às famílias da comunidade, fortalecendo laços e levando esperança por meio de atitudes simples, mas cheias de significado.

A participação é aberta ao público, e toda a comunidade está convidada a comparecer e participar desse momento de cuidado e fraternidade.

Deixe a sua opinião

