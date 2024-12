Igreja de Piraputanga realiza pastelada e bingo no sábado

Distrito de Piraputanga

A Igreja São João Batista, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana, realiza no próximo sábado, dia 21, pastelada e bingo.

O evento começa a partir das 17 horas, no salão da igreja.

Os participantes concorrem a aproximadamente 25 prêmios. As cartelas podem ser adquiridas antecipadamente por R$ 5,00 nos seguintes pontos: Mercado Tomazi e Chocobom.

Também é possível conseguir as cartelas com membros da organização e através do pix: 67 99283.5365 (Celmiry Sousa Carvalho), ou na data e local do evento.

Serão vendidos pasteis de queijo e de carne, ao preço de R$ 4,00 a unidade ou 03 por R$ 10,00. Também serão vendidas mesas com quatro cadeiras por R$ 5,00.

A renda será destinada à reforma dos banheiros, reparos no telhado, troca do forro da Igreja, revisão parte elétrica e aquisição de ar condicionado.

Os membros da Igreja São João Batista estão abertos para novas doação e convidam todos para participar de mais um evento da comunidade.