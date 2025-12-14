Igreja Matriz de Aquidauana ficará fechada para manutenção 

De segunda a quarta-feira não será possível visitação à igreja devido serviços como dedetização
Igreja Matriz / O Pantaneiro
A Igreja Matriz de Aquidauana ficará fechada a partir desta segunda-feira (15) até o próximo dia 17 de dezembro para a realização de serviços de manutenção. As missas deste domingo ocorreram normalmente.
Durante o período de manutenção, as atividades litúrgicas na Igreja Matriz ficarão suspensas, com retorno previsto para o dia 18 de dezembro.
A programação religiosa voltará ao normal na quinta-feira (18), com a celebração da Missa do Santíssimo, marcando a reabertura do templo após os trabalhos.
A paróquia informa ainda que as missas nas demais comunidades católicas de Aquidauana seguirão acontecendo normalmente, garantindo que os fiéis possam continuar participando das celebrações durante o período em que a Igreja Matriz permanecerá fechada.
