Igreja São João Batista em Piraputanga passa por novas etapas de revitalização com pintura

Obras estão em andamento / Divulgação

A histórica Igreja São João Batista, localizada no Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, continua a passar por um processo de revitalização que tem como objetivo restaurar a beleza e a integridade deste marco cultural. Desde 2022, esforços contínuos têm sido direcionados para devolver à igreja sua antiga glória, com a última etapa de aplicação de arenitos com glite médio agora em andamento.

A administração da comunidade, representada por Vera Lourdes e Waldomira Ferreira, está liderando essa empreitada de restauração. Vera Lourdes revelou ao jornal O Pantaneiro que a igreja foi abordada por engenheiras do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), polo Aquidauana. Em colaboração, elas elaboraram um projeto abrangente de revitalização, repleto de mudanças significativas e fases estruturadas.

As engenheiras Gisele Estrela e Milena Estrela, ambas docentes do IFMS, contaram com a colaboração de seus alunos para dar vida ao projeto. O plano englobou diversas alterações que buscam preservar a história e a arquitetura da igreja, enquanto aprimoram suas características para as necessidades atuais.

"Tivemos festas do Padroeiro em 2022 e 2023 com apoio da SECTUR ( Secretaria de Turismo de Aquidauana) e fomos somando os esforcos, com apoio de várias pessoas da comunidade", disse Vera.

Os esforços iniciais se concentraram em limpar os danos acumulados ao longo dos anos.

Segundo a coordenadora, já foram feitos serviços como a remoção de mofo, descascamento das antigas camadas de tinta, reparo de partes deterioradas e aplicação de fundo preparador foram executados. A aplicação de textura de design e seladora para textura também fez parte das etapas concluídas.

Em setembro de 2022, houve a instalação da porta de madeira confeccionada pelo artesão Zé Descamisado. Em um gesto de apoio à causa, ele ofereceu um preço acessível.

Embora grande progresso tenha sido feito, a conclusão total da revitalização ainda está sujeita à disponibilidade de recursos e captação. Entre as fases restantes, destaca-se a finalização do presbítero em Marmoruzado, além de outras intervenções que garantirão a preservação apropriada da igreja para as gerações futuras.

A equipe está atualmente concentrada na conclusão da pintura da parte externa da igreja. O objetivo ambicioso é ter essa fase pronta até o aniversário de 131 anos de Aquidauana, celebrado em 15 de agosto. A comunidade aguarda ansiosamente o dia em que a igreja, enriquecida por sua história e suas renovações, brilhará novamente como um símbolo de orgulho local e nacional.

A igreja foi construída em 1938 após o distrito ser fundado em 1931. A comunidade São João Batista pertence a Paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana.