Iluminação da Ponte Nova é restaurada em Aquidauana

Juliano Dervalho / AGECOM

Nesta quinta-feira (18), a Prefeitura de Aquidauana realizou um trabalho de manutenção na iluminação pública da Ponte Nova, substituindo as lâmpadas queimadas e reforçando a segurança da via, especialmente no período noturno.

A ação foi conduzida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, com apoio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) e do DETRAN-MS, que organizaram o tráfego no local durante a execução do serviço, garantindo a segurança dos trabalhadores e da população.