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10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Ilusionista Thiper promete encantar público ao levar shows de mágica para Avenida Pantaneta

Apresentações serão nos dias 05 e 06, integram a programação do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana e levam magia de rua, interação e surpresa para todas as idades

Anibal Placêncio

Publicado em 02/06/2026 às 09:15

Atualizado em 02/06/2026 às 09:55

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Ilusionista Thiper é uma das atrações confirmadas do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana / Divulgação

Magia vai tomar conta da Avenida Pantaneta nesta semana - na sexta-feira (05) e no sábado (06) -, com a apresentação do ilusionista Thiper, uma das atrações confirmadas do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Com um estilo envolvente e dinâmico, o artista, formado em Artes Cênicas e pós-graduado em Psicologia da Educação, promete transformar o espaço em um verdadeiro palco a céu aberto, onde o desafio da lógica cria forma diante dos olhos do público.

Especialista em mágica de rua, Thiper aposta na proximidade com as pessoas para criar experiências únicas. Cartas que desaparecem, surgem e se transformam nas mãos dos espectadores fazem parte do repertório, que mistura técnica, carisma e muita interação. Cada apresentação é pensada para surpreender e envolver, despertando a curiosidade de quem passa e convidando todos a parar por alguns minutos e se deixar levar pelo encanto do ilusionismo.

A proposta é simples e, ao mesmo tempo, impactante, buscando levar arte acessível, divertida e surpreendente para o cotidiano da Princesa do Sul. Em meio às relíquias e diversas atrações do evento, a presença do mágico amplia ainda mais o leque de experiências oferecidas ao público.

Com apresentações gratuitas e abertas, a expectativa é de um clima descontraído e familiar na Avenida Pantaneta para prestigiar não apenas o evento, mas, também, viver momentos de encantamento e descontração.

O 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana acontece nesta semana de feriado, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho. Informações sobre o evento podem ser acompanhadas pelo site O Pantaneiro e pelas redes sociais.

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