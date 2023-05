Imasul convida para oficinas de elaboração do Plano de Manejo na APA Estrada-Parque de Piraputanga

As reuniões estão programadas para ocorrerem entre os dias 23 e 25 de maio / Imasul/ Divulgação

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) convida a população de Aquidauana a comparecer a uma série de oficinas participativas para a elaboração do Plano de Manejo da APA (Área de Proteção Ambiental) Estrada-Parque de Piraputanga, localizada na região de Aquidauana.

Essa é uma área de grande importância para a preservação da biodiversidade e conservação dos recursos naturais e as oficinas ocorrem com o objetivo de promover a gestão adequada desse espaço.

As oficinas participativas têm como propósito principal envolver a população local no processo de construção do Plano de Manejo, buscando a inclusão de suas opiniões, sugestões e conhecimentos. Essa abordagem visa assegurar que o plano reflita as necessidades e interesses da comunidade, além de promover a conscientização sobre a importância da conservação ambiental.

Oficinas

As reuniões estão programadas para ocorrerem entre os dias 23 e 25 de maio, em diferentes pontos estratégicos de Aquidauana para alcançar o maior número possível de moradores e usuários da área, proporcionando a oportunidade de participação ativa no processo de gestão da APA Estrada-Parque de Piraputanga.

Hoje, dia 23, a primeira reunião será realizada às 18h30 na Comunidade São Sebastião, Distrito de Palmeiras, na Avenida Miguel Chaia. Essa será uma excelente oportunidade para os moradores locais expressarem suas opiniões, compartilharem suas preocupações e contribuírem com ideias para o desenvolvimento do Plano de Manejo.

Na quarta-feira, dia 24, a segunda reunião está agendada para o Distrito de Piraputanga, às 18h30 na Escola Municipal Antonio Santos Ribeiro, situada na rua Luiz Miranda Horta. Essa será outra oportunidade valiosa para os residentes e interessados da região compartilharem suas perspectivas e sugestões relacionadas ao plano de manejo.

Por fim, a última oficina ocorrerá no Distrito de Camisão, às 18h30 na Pousada da Serra, localizada na rua Carlos Augusto Perdigão. Nessa ocasião, os participantes poderão contribuir com suas experiências, conhecimentos e opiniões finais, consolidando assim a participação da comunidade no processo de elaboração do Plano de Manejo da APA Estrada-Parque de Piraputanga.