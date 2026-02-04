Imasul emite aviso de emergência para os rios Aquidauana e Taquari

O Rio Aquidauana se aproxima perigosamente da cota de emergência de 730 / O Pantaneiro

Em Coxim, o Rio Taquari atingiu o nível de emergência, com a cota chegando a 501 na medição das 10h30. O volume expressivo de chuvas registrado em toda a bacia hidrográfica desde o último fim de semana já resultou no início da invasão de águas em áreas próximas ao leito do rio, configurando um cenário de risco iminente. O gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio, destacou que o monitoramento em tempo real é crucial para alertar a população e os órgãos de proteção com antecedência, permitindo ações preventivas.

Dois avisos de evento crítico foram emitidos pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, indicando uma situação de emergência devido à rápida elevação dos níveis dos rios Taquari e Aquidauana. Os alertas, baseados em monitoramento contínuo, apontam que os rios estão muito próximos das cotas de inundação, com potencial para causar danos materiais significativos e colocar em risco a segurança de populações ribeirinhas nos municípios de Coxim e Aquidauana.

Já em Aquidauana, o Rio Aquidauana se aproxima perigosamente da cota de emergência de 730. Enquanto uma Plataforma de Coleta de Dados (PCD) registrava 697 às 9h, uma leitura manual feita pela Agência Nacional de Águas (ANA) às 7h já apontava 706, indicando uma elevação mais acelerada. A discrepância reforça o risco iminente de transbordamento e a necessidade de atenção máxima para as áreas urbanas e rurais localizadas às margens do curso d'água.

A previsão meteorológica para os próximos dias indica a continuidade das chuvas intensas na região, com alertas de 'perigo' emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Diante do cenário crítico, o Imasul recomendou o acionamento da Coordenação Estadual de Defesa Civil para a implementação de medidas preventivas e de resposta rápida. O diretor-presidente do Imasul, André Borges, enfatizou que a integração entre os órgãos é fundamental para priorizar a proteção da vida e minimizar os impactos do evento.

