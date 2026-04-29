IML confirma que ossada encontrada em fazenda no Taboco é de uma única pessoa

Junto à ossada, foi encontrada uma motocicleta parcialmente enterrada com características semelhantes à Honda CG 125 Fan preta, ano 2008 / O Pantaneiro/Arquivo

A descoberta ocorreu na manhã da última terça-feira (21), a cerca de 20 quilômetros da área urbana, nas proximidades da Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Junto à ossada, foi encontrada uma motocicleta parcialmente enterrada com características semelhantes à Honda CG 125 Fan preta, ano 2008 – o mesmo veículo utilizado por Aguinaldo de Oliveira da Silva Júnior e Amanda Cristina Galhardo Martins no dia em que desapareceram, em 24 de janeiro de 2014.

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que apenas uma ossada foi encontrada na propriedade rural na região do Taboco, em Aquidauana. Em princípio, as equipes que atuaram no local acreditavam que poderiam ser dois conjuntos de restos mortais. A informação atualizada traz novo contorno a um caso que há mais de dez anos intriga moradores da cidade e reacende as esperanças por esclarecimento.

O sumiço do casal, à época, mobilizou intensas buscas e deu origem ao Inquérito Policial nº 29/2014. Apesar das diligências realizadas ao longo dos anos, nenhum vestígio concreto havia sido encontrado até agora.

As investigações apontavam, desde então, para a possível autoria de Antonio da Silva, que trabalhava na fazenda na época dos fatos. Ele teria assassinado o casal e ocultado os corpos na própria propriedade rural. A nova descoberta ganha ainda mais peso por ter ocorrido justamente na área onde o suspeito exercia suas atividades.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local realizando os primeiros levantamentos. Em análise preliminar, foi constatada a compatibilidade entre a motocicleta encontrada e a descrita no boletim de ocorrência do desaparecimento. Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para exames laboratoriais detalhados. A identificação dependerá, principalmente, de testes genéticos que serão comparados com material de familiares das possíveis vítimas.

Desdobramento judicial

O caso já possui desdobramento na Justiça. O Ministério Público ofereceu denúncia por homicídio contra o suspeito, que responde ao processo em liberdade. À época da denúncia, a acusação foi construída mesmo sem a localização dos corpos, com base em elementos investigativos reunidos ao longo do inquérito.

Agora, com a possível localização dos restos mortais e da motocicleta, a tendência é de que a tese do Ministério Público seja significativamente fortalecida, agregando novos elementos materiais à acusação. A confirmação da identidade das vítimas e a consolidação das provas periciais podem representar um ponto decisivo para o andamento do processo e, finalmente, para o esclarecimento completo de um crime que marcou Aquidauana.

A descoberta provoca comoção e traz à tona lembranças de um caso que, por anos, permaneceu sem respostas, alimentando dúvidas e angústias. O caso segue em investigação.

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