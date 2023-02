Imunizante para bebês prematuras é disponibilizada em Aquidauana

O imunizante é oferecido para a população das 8 ás 11 horas / Divulgação

O Palivizumabe não é uma vacina. É uma imunoglobina - um tipo de anticorpo "pronto" que produz imunização passiva - que previne as formas graves de infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR) em bebês de alto risco.

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SESAU) divulgou o calendário de aplicação do imunizante Palivizumabe.

Segundo a prefeitura, essa é a única forma, nos dias atuais, para a prevenção de quadros graves de infecções respiratórias em lactentes, como a bronquiolite e pneumonias causadas pelo vírus sincicial respiratório.

O imunizante é oferecido para a população das 8 ás 11 horas na ESF João André Madsen (JAM) posto da Estevão.

Indicação

- Crianças prematuras nascidas de 28 semanas ou menos, com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e 29 dias);

- Crianças com idade inferior a 2 anos (até 1 ano 11 meses e 29 dias) com doença pulmonar crônica da prematuridade, displasia broncopulmonar ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica.

Para outras informações ligue 67 3240-1400.