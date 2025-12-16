Acessibilidade

16 de Dezembro de 2025

Amor

Iná e Augusto celebram o primeiro casamento na história do Asilo São Francisco

O amor entre os dois nasceu entre os muros do próprio asilo, onde se conheceram em agosto deste ano

Da redação

Publicado em 16/12/2025 às 21:13

A cerimônia, simples e repleta de significado, emocionou os presentes, incluindo outros idosos do asilo, funcionários, familiares e amigos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Em uma tarde de sábado, dia 13, entre uma garoa suave e corações aquecidos, Dona Iná de Jesus Costa, de 80 anos, e Seu Augusto César de Oliveira Viana, de 70, deram as mãos e disseram “sim” em uma cerimônia que entrou para a história do Asilo São Francisco: foi o primeiro casamento celebrado em seus 63 anos de existência.

O amor entre os dois nasceu entre os muros do próprio asilo, onde se conheceram em agosto deste ano, no cotidiano simples de cuidado e convivência. O carinho inicial transformou-se em companheirismo, e o companheirismo, em amor. Agora, seguem vivendo no mesmo lugar onde tudo começou, mas agora oficialmente unidos, cultivando uma relação madura e repleta de ternura.

A cerimônia, simples e repleta de significado, emocionou os presentes, incluindo outros idosos do asilo, funcionários, familiares e amigos. Dona Joana, mãe da noiva, acompanhou a cerimônia aos 100 anos de idade, celebrando a felicidade da filha. Em meio a sorrisos e lágrimas de alegria, Dona Iná resumiu o sentimento do dia: “Meu coração está em festa. Hoje somos só gratidão e alegria.” Já Seu Augusto surpreendeu a todos com a declaração: “A vida e o amor sempre podem surpreender.”

O casamento foi celebrado como um símbolo de afeto, esperança e reinício, reforçando a mensagem de que o amor não tem prazo de validade e pode florescer em qualquer tempo e lugar. O momento serviu de inspiração a todos que testemunharam a celebração, registrando nas memórias e na história do Asilo São Francisco uma tarde poética, verdadeira e inesquecível.

