Iná e Augusto celebram o primeiro casamento na história do Asilo São Francisco

A cerimônia, simples e repleta de significado, emocionou os presentes, incluindo outros idosos do asilo, funcionários, familiares e amigos / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Em uma tarde de sábado, dia 13, entre uma garoa suave e corações aquecidos, Dona Iná de Jesus Costa, de 80 anos, e Seu Augusto César de Oliveira Viana, de 70, deram as mãos e disseram “sim” em uma cerimônia que entrou para a história do Asilo São Francisco: foi o primeiro casamento celebrado em seus 63 anos de existência.

O amor entre os dois nasceu entre os muros do próprio asilo, onde se conheceram em agosto deste ano, no cotidiano simples de cuidado e convivência. O carinho inicial transformou-se em companheirismo, e o companheirismo, em amor. Agora, seguem vivendo no mesmo lugar onde tudo começou, mas agora oficialmente unidos, cultivando uma relação madura e repleta de ternura.

A cerimônia, simples e repleta de significado, emocionou os presentes, incluindo outros idosos do asilo, funcionários, familiares e amigos. Dona Joana, mãe da noiva, acompanhou a cerimônia aos 100 anos de idade, celebrando a felicidade da filha. Em meio a sorrisos e lágrimas de alegria, Dona Iná resumiu o sentimento do dia: “Meu coração está em festa. Hoje somos só gratidão e alegria.” Já Seu Augusto surpreendeu a todos com a declaração: “A vida e o amor sempre podem surpreender.”

O casamento foi celebrado como um símbolo de afeto, esperança e reinício, reforçando a mensagem de que o amor não tem prazo de validade e pode florescer em qualquer tempo e lugar. O momento serviu de inspiração a todos que testemunharam a celebração, registrando nas memórias e na história do Asilo São Francisco uma tarde poética, verdadeira e inesquecível.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!