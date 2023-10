Inauguração do CER II Pestalozzi em Aquidauana Amplia Serviços para Pessoas com Deficiência

CER II foi inaugurado hoje / O Pantaneiro/ Ronald Regis

Na tarde de ontem, um importante marco na área da saúde foi celebrado em Aquidauana com a inauguração do Centro Especializado em Reabilitação Físico e Intelectual (CER II) Pestalozzi. Este centro traz consigo uma gama de serviços cruciais para pessoas com deficiência, incluindo a presença de uma carreta com uma oficina ortopédica itinerante.

O CER II Pestalozzi, localizado junto à Associação Pestalozzi de Aquidauana, não se restringe apenas aos estudantes da Pestalozzi, mas se destina a toda a comunidade da micro-região de Aquidauana. Seus objetivos abrangem a promoção de cuidados em saúde, focando em processos de habilitação e reabilitação física e intelectual, bem como o desenvolvimento de ações voltadas para a promoção da saúde, prevenção de agravos e a identificação precoce de deficiências em todas as fases da vida, desde o pós-natal até a vida adulta.

Um dos destaques do CER II é a carreta equipada com uma oficina ortopédica itinerante. Esta oferta vital de serviços inclui próteses, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas e até cadeiras motorizadas, tudo disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com recursos federais e estaduais.

O atendimento é agendado e ocorre às quartas, quintas e sextas-feiras, com um total de 60 vagas disponíveis para beneficiar as pessoas com deficiência da região.Juliana Medeiros, Gerente da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da Secretaria Estadual de Saúde (SES), explicou o funcionamento do serviço.

"Nós viemos a Aquidauana duas vezes por ano, e o calendário é planejado antecipadamente para que o município possa se preparar, e os pacientes possam ser medidos para as próteses. O processo envolve o paciente procurando a unidade de saúde, fazendo a solicitação da muleta ou cadeira de rodas, em seguida, passando pelo processo de regulação municipal. Quando a carreta chega à cidade, esse paciente estará na lista e poderá retirar o aparelho na nossa oficina."

Fátima Midoguti, Coordenadora Geral da Associação Pestalozzi de Aquidauana, ressaltou que o CER II conta com verbas específicas para a contratação de profissionais, aquisição de materiais e a melhoria da estrutura, visando proporcionar conforto aos pacientes que buscam reabilitação e cuidados especializados. Este centro, integrando-se à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, desempenha um papel vital na articulação entre a atenção básica e a atenção especializada em reabilitação física e intelectual, beneficiando uma ampla parcela da população com deficiência na região.