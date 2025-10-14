Inauguração do Hangar 67 Balonismo marca nova experiência turística

Hangar 67 Balonismo

Neste sábado (11), o céu do Pantanal ganhou novos contornos com a inauguração oficial do Hangar 67 Balonismo, um empreendimento que promete transformar a forma de vivenciar a beleza natural da região. A novidade foi celebrada com um evento especial no Terroir Pantanal, a primeira vinícola de Mato Grosso do Sul, localizada em meio às paisagens únicas do bioma.

O lançamento marca uma parceria estratégica entre o Hangar 67 Balonismo e o Terroir Pantanal: os voos de balão sairão diretamente da vinícola, proporcionando aos visitantes uma experiência que une aventura, contemplação e enoturismo. O balonismo, prática ainda pouco explorada no estado, agora se apresenta como uma nova atração para turistas e moradores.

De acordo com Fabiana Bellan e Cristiano Ferreira, proprietários do Hangar 67 Balonismo, a inauguração representa a realização de um sonho. “Ver esse projeto decolar, literalmente, é algo que emociona. Foram meses de dedicação, planejamento e amor pela ideia de oferecer algo único aqui no Mato Grosso do Sul”, afirmaram emocionados durante o evento.

Para Gilmar França, um dos sócios do Terroir Pantanal, a essência do local é justamente proporcionar experiências inesquecíveis aos visitantes. "Estamos muito felizes com a chegada do Hangar 67 Balonismo, um verdadeiro projeto transformador na realidade turística local", complementou.

Familiares, amigos e autoridades de Aquidauana prestigiaram o evento e demonstraram entusiasmo com o novo empreendimento turístico que o município recebeu. Para Pepeu Fialho, Secretario Municipal de Cultura e Turismo a chegada desse novo empreendimento representa um marco para o turismo da nossa região. "O balonismo é uma experiência única que vai atrair visitantes de todas as partes, movimentar a economia local e valorizar ainda mais as belezas naturais que temos aqui. Estamos muito felizes em apoiar essa iniciativa e esperamos que esse seja mais um grande atrativo para o turismo regional.", complementou.

Para Everton Romero, Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, a implantação desse novo empreendimento turístico é uma grande conquista para o nosso município. "Além de colocar nossa cidade em destaque no cenário do turismo de aventura, o balonismo vai gerar empregos diretos e indiretos, movimentar o comércio local e criar novas oportunidades para a nossa população. A Câmara Municipal está comprometida com o desenvolvimento sustentável da nossa região e estaremos sempre abertos ao diálogo e ao incentivo de projetos como este."

Os passeios de balão, que ocorrerão em horários estratégicos para garantir as melhores condições climáticas e visuais, oferecerão vistas panorâmicas da região pantaneira, especialmente da Serra de Maracaju, revelando ângulos inéditos da vinícola e de suas paisagens ao redor.

A proposta do Hangar 67 é não apenas oferecer voos turísticos, mas também promover a conexão com a natureza e o turismo de experiência, segmento que vem ganhando cada vez mais força no Brasil. A parceria com o Terroir Pantanal reforça essa proposta, aliando a sofisticação dos vinhos sul-mato-grossenses com a emoção de um passeio nas alturas.

A expectativa é de que a nova atração ajude a impulsionar ainda mais o turismo na região, destacando o potencial do Mato Grosso do Sul como destino de experiências únicas e sustentáveis.

Confira como foram os melhores momentos do lançamento HANGAR 67 BALONISMO:

As origens históricas do balonismo

O balonismo é uma das formas mais antigas de voo humano já registradas. A prática remonta ao século XVIII, mais precisamente ao ano de 1783, quando os irmãos Joseph-Michel e Jacques-Étienne Montgolfier, na França, realizaram o primeiro voo tripulado em um balão de ar quente. O balão deles era feito de tecido e papel, e usava ar aquecido por uma fogueira para ganhar altitude.

O voo histórico aconteceu em 21 de novembro de 1783, em Paris, e foi tripulado por Jean-François Pilâtre de Rozier e François Laurent d'Arlandes. Eles sobrevoaram a cidade por cerca de 25 minutos, alcançando uma altura de aproximadamente 900 metros.

Pouco tempo depois, também em 1783, o cientista Jacques Charles, em parceria com os irmãos Robert, realizou o primeiro voo com um balão de hidrogênio, mostrando que havia outras possibilidades além do ar quente.

Desde então, o balonismo evoluiu bastante, passando de uma curiosidade científica para uma prática esportiva, turística e até competitiva. Apesar de outros meios de aviação terem surgido e se tornado mais populares, o balonismo ainda fascina por sua beleza, tranquilidade e conexão direta com os princípios básicos do voo.