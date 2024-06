Incêndio asssuta moradores e mobiliza bombeiros em Aquidauana

Divulgação

Um incêndio em uma residência localizada na rua Bernardino Ferreira, no bairro Serraria assustou moradores e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (24), por volta das 9h, em Aquidauana.



Segundo os bombeiros, ao chegarem ao local, militares constataram que o incêndio teve início em um botijão de gás. As chamas se espalharam rapidamente pela cozinha, danificando geladeira, fogão, mesa e utensílios domésticos.



Para controlar a situação, a guarnição utilizou o método de retirada do botijão, afastando-o para um local aberto e arejado. Graças à rápida ação dos bombeiros, não houve vítimas.



O Corpo de Bombeiros ressalta a importância da prevenção e cuidados no manuseio de gás para evitar incidentes como este. A área foi isolada para investigação das causas do incêndio, enquanto os moradores receberam orientações sobre segurança domiciliar.