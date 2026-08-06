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Incêndio assusta moradores da Santa Terezinha em quarta-feira caótica

Fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e foi registrado em dia marcado por apagão, falta de água e em meio à suspensão da queima controlada em MS

Redação O Pantaneiro

Publicado em 06/08/2026 às 08:32

Atualizado em 06/08/2026 às 16:11

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Incêndio atingiu uma área de vegetação localizada na Rua Carlos Ferreira Bandeira / Você Repórter/O Pantaneiro

Moradores do Bairro Santa Terezinha viveram mais um momento de tensão na noite desta quarta-feira (05), quando um incêndio em uma área de vegetação localizada na Rua Carlos Ferreira Bandeira mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana. As chamas chamaram a atenção de quem passava pelo local e, segundo relatos, ainda podiam ser vistas no início da madrugada desta quinta-feira (06).

A ocorrência encerrou um dia considerado "caótico" para moradores de Aquidauana e Anastácio. Na noite desta quarta-feira, os municípios vizinhos ainda enfrentavam os reflexos da interrupção no fornecimento de energia elétrica registrada desde as 06h30. A situação também provocou transtornos no abastecimento de água e afetou residências, comércios e diversos serviços.

Após cerca de 12 horas, o fornecimento foi restabelecido, mas a Energisa informou que as causas da interrupção seguem sendo apuradas. A concessionária também esclareceu que, apesar de um incêndio ter sido registrado na região, o fogo não foi responsável pelo desligamento do sistema elétrico, como chegou a ser divulgado inicialmente.

Enquanto isso, o incêndio registrado na Santa Terezinha reforça a preocupação com o período de estiagem e com o aumento do risco de queimadas em Mato Grosso do Sul. Desde o último sábado (01º), está em vigor a suspensão da queima controlada em todo o estado, conforme resolução conjunta da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

A medida permanecerá válida até 30 de novembro em todo o território sul-mato-grossense e até 31 de dezembro nas áreas do bioma Pantanal. Segundo o Governo do Estado, a decisão foi tomada em razão das condições climáticas previstas para os próximos meses, que aumentam significativamente o risco de incêndios florestais.

O descumprimento da suspensão da queima controlada pode resultar em penalidades previstas na legislação ambiental, além da adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis.

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