Incêndio atinge área de mata entre casa dos padres e ponte do Córrego João Dias

Divulgação

Uma força-tarefa composta pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana e Anastácio, equipes da Prefeitura Municipal de Aquidauana e uma equipe do 9º Batalhão do Exército de Aquidauana combateu um incêndio que atingiu uma área de mata localizada entre a casa dos padres e a ponte do Córrego João Dias.

O fogo avançou rapidamente e chegou a pequenas partes da histórica Casa José Frageli, causando preocupação pela preservação do patrimônio. Para facilitar o trabalho dos caminhões de combate a incêndio, as equipes da prefeitura, com o auxílio de máquinas, abriram uma via no meio da mata, possibilitando o acesso dos veículos à área em chamas.

Durante a operação, foram avistados animais acuados, além de grande quantidade de lixo nas proximidades. O Capitão Saldanha, do Corpo de Bombeiros, mobilizou todo o efetivo disponível das unidades de Aquidauana e Anastácio para controlar o incêndio e minimizar os danos ao meio ambiente e às estruturas históricas.

A rápida ação das autoridades e o esforço coordenado das equipes evitaram que o incêndio causasse estragos maiores