Incêndio atinge área de mata na Região da Cachoeira do Morcego, em Camisão

Bombeiros apagou o fogo / Ronald Regis

Na tarde de ontem, 22 de outubro, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para combater um incêndio que atingiu a área de mata próxima ao Rio Aquidauana, na Região da Cachoeira do Morcego, no Distrito de Camisão.

O chamado de socorro partiu de Marcos Vinicius, um produtor rural de 44 anos e morador local. Segundo ele, a queimada pode ter sido causada por descuidos, como bitucas de cigarro, narguilé ou churrascos preparados nas imediações do rio.

Marcos Vinicius destacou que no ano passado, a comunidade teve que unir esforços para conter um incêndio semelhante no Morro do Paxixi. Além disso, Marcos Vinicius chamou a atenção para um problema recorrente na região. Mesmo com lixeiras disponíveis no ponto turístico, muitas pessoas ainda despejam lixo na natureza. Ele mesmo iniciou os esforços para controlar o incêndio, visando proteger a natureza e a segurança de todos.

O morador expressou preocupação com a presença de crianças na cachoeira. "Muitos pais e mães consomem bebidas alcoólicas sem perceber os riscos envolvidos. Aquilo ali lota de gente, e muitas vezes sem consciência. Eles jogam lixo fora das lixeiras e nem se preocupam se o local está pegando fogo. Eu mesmo tive que descer lá e começar a apagar o fogo".

As autoridades locais estão em alerta e pedem à comunidade conscientização e responsabilidade para evitar incidentes desse tipo no futuro, lembrando que a preservação do meio ambiente é fundamental para o bem-estar de todos.