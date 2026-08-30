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BAIRRO SERRARIA

Incêndio atinge residência em Aquidauana neste domingo

As chamas atingiram principalmente o quarto do imóvel do Bairro Serraria, mobilizando uma equipe do Corpo de Bombeiros para o atendimento da ocorrência.

Redação

Publicado em 30/08/2026 às 16:17

Atualizado em 30/08/2026 às 16:25

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Um incêndio foi registrado neste domingo (30), em uma residência no município de Aquidauana no Bairro Serraria. As chamas atingiram principalmente o quarto do imóvel, mobilizando uma equipe do Corpo de Bombeiros para o atendimento da ocorrência.

No local, os militares identificaram o incêndio e iniciaram imediatamente o combate às chamas utilizando o mangotinho da viatura ABTF-08. Aproximadamente 2 mil litros de água foram empregados na operação.

Durante o primeiro combate, foi utilizada a técnica de jato direto para controlar as chamas. Na sequência, os bombeiros realizaram o encharcamento e o resfriamento das estruturas de madeira existentes no quarto e nos cômodos próximos, com o objetivo de evitar a propagação do fogo e eliminar possíveis focos de calor.

Após o controle do incêndio, a equipe realizou o trabalho de rescaldo, procedimento utilizado para identificar e eliminar possíveis pontos que poderiam provocar uma reignição.

Com o local considerado seguro, a equipe deixou a residência e a ABTF-08 retornou para o abastecimento de água e, posteriormente, para a base.

Segundo relato do proprietário aos bombeiros, a possível causa do incêndio teria sido um fio da própria rede elétrica que estava desencapado e localizado sobre um sofá dentro do quarto. A informação foi repassada pelo morador e deverá ser considerada no registro da ocorrência.

Não há, até o momento, informações sobre vítimas.

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