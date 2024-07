Incêndio consome área de vegetação no Parque da Lagoa Comprida

Incêndio em vegetação no Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, consumiu área de vegetação, por volta das 17h de ontem (2).

A Guarnição de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender um incêndio em vegetação no Parque Municipal da Lagoa Comprida em Aquidauana.

Ao chegar ao local, nas proximidades da rua Felipe Orro com Luiz da Costa Rondon, a Guarnição se deparou com um foco de incêndio consumindo a vegetação nativa do Parque.

A Guarnição de imediato iniciou o combate direto, utilizando o mangotinho (espécie de mangueira acoplada ao caminhão de incêndio) e extinguiu o fogo por completo, deixando o local em segurança. As causas do incêndio são desconhecidas.

O Corpo de Bombeiros alerta para o perigo do uso de fogo para limpeza de terrenos baldios e queima de lixo, especialmente nesta época do ano.