Incêndio Criminoso Atinge Área Técnica da Rádio Independente em Aquidauana

Na noite da última quarta-feira (24), um incêndio criminoso destruiu a baía técnica da Rádio Independente, em Aquidauana, onde estão localizados os transmissores da frequência AM da emissora.

Segundo informações repassadas à reportagem de O Pantaneiro, os fios de energia foram cortados diretamente no poste e, mesmo com ligação trifásica ainda ativa no prédio, o fogo se alastrou rapidamente.

A Polícia investiga o caso como ação premeditada.

Mais cedo, a reportagem noticiou o fogo que consumiu boa parte da área. Entretanto, foi constatado que os fios foram cortados propositalmente.

