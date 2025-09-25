Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 19:00

Aquidauana

Incêndio Criminoso Atinge Área Técnica da Rádio Independente em Aquidauana

Transmissores da AM foram danificados; fios foram cortados e suspeita é de ação premeditada

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 18:35

Fio foi cortado / Você Repórter

Na noite da última quarta-feira (24), um incêndio criminoso destruiu a baía técnica da Rádio Independente, em Aquidauana, onde estão localizados os transmissores da frequência AM da emissora.

Segundo informações repassadas à reportagem de O Pantaneiro, os fios de energia foram cortados diretamente no poste e, mesmo com ligação trifásica ainda ativa no prédio, o fogo se alastrou rapidamente.

A Polícia investiga o caso como ação premeditada.

Mais cedo, a reportagem noticiou o fogo que consumiu boa parte da área. Entretanto, foi constatado que os fios foram cortados propositalmente.

