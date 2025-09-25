Incêndio Criminoso Atinge Área Técnica da Rádio Independente em Aquidauana

Transmissores da AM foram danificados; fios foram cortados e suspeita é de ação premeditada
Fio foi cortado / Você Repórter
Na noite da última quarta-feira (24), um incêndio criminoso destruiu a baía técnica da Rádio Independente, em Aquidauana, onde estão localizados os transmissores da frequência AM da emissora.
Segundo informações repassadas à reportagem de O Pantaneiro, os fios de energia foram cortados diretamente no poste e, mesmo com ligação trifásica ainda ativa no prédio, o fogo se alastrou rapidamente.
A Polícia investiga o caso como ação premeditada.
Mais cedo, a reportagem noticiou o fogo que consumiu boa parte da área. Entretanto, foi constatado que os fios foram cortados propositalmente.
