Incêndio criminoso destrói cômodo de residência e ameaça família

O incêndio teria sido provocado intencionalmente pelo ex-companheiro da proprietária / Divulgação

Um incêndio de caráter criminoso atingiu uma residência na Rua 13 de Junho, na Vila Pinheiro, em Aquidauana, na madrugada deste sábado, dia 22. Acionados por volta das 5h20, os bombeiros encontraram o fogo concentrado em um dos quartos do imóvel, que teve parte do mobiliário e do forro consumidos pelas chamas.

De acordo com informações repassadas à corporação, o incêndio teria sido provocado intencionalmente pelo ex-companheiro da proprietária. Testemunhas relataram que o homem invadiu a casa, agrediu a ex-companheira e seu atual marido, e em seguida ateou fogo ao cômodo antes de fugir do local.

A guarnição dos bombeiros controlou as chamas com aproximadamente 500 litros de água, evitando a propagação do fogo para os demais cômodos. O local foi posteriormente liberado e entregue aos cuidados da Polícia Militar, que deve encaminhar o caso para a Polícia Civil investigar o caso como tentativa de homicídio e incêndio doloso.

