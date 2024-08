Incêndio de grande proporção atinge vegetação em Aquidauana

Divulgaçã

Um incêndio de grande proporção mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde de sábado (3), na rua Veridiano Chagas, nas proximidades do antigo lixão, em Aquidauana.



Segundo divulgado pelos bombeiros, no local, os bombeiros encontraram um incêndio de grandes dimensões em mata nativa e imediatamente iniciaram o combate às chamas com o uso de bombas costais.



Após controlar o fogo na área inicial, a equipe se deslocou para uma propriedade rural vizinha, uma chácara privada. Com o apoio de uma equipe especializada em combate a incêndios florestais (TIF), os bombeiros enfrentaram um segundo foco de incêndio que havia consumido aproximadamente 19 hectares de vegetação.



No total, as guarnições de Bombeiros de Aquidauana e Miranda atenderam a oito ocorrências de incêndios em vegetação apenas no dia de ontem. A atuação rápida e coordenada das equipes foi fundamental para controlar os focos e minimizar os danos.