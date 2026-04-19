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FOGO

Incêndio de grandes proporções assusta moradores no bairro Cidade Nova

Caso aconteceu neste domingo em Aquidauana

Redação

Publicado em 19/04/2026 às 17:16

Atualizado em 19/04/2026 às 17:19

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Um incêndio de grandes proporções mobilizou moradores e equipes de emergência no bairro Cidade Nova, em Aquidauana, neste domingo (19). O fogo atingiu uma residência localizada nas proximidades do Supermercado Atlântico, gerando grande preocupação entre vizinhos e comerciantes da região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma intensa fumaça escura tomando conta da área, além da correria de moradores diante da gravidade da situação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e segue atuando no combate às chamas. Até o momento, não há informações oficiais sobre pessoas feridas nem sobre as causas que provocaram o início do incêndio.

A movimentação de viaturas de emergência chamou a atenção de quem passava pelo local, e motoristas foram orientados a redobrar a atenção para facilitar o trabalho das equipes de socorro.

As autoridades acompanham a ocorrência, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço do atendimento e da apuração dos fatos.

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