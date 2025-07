Incêndio destrói parte de residência desocupada na Vila Trindade, em Aquidauana

Divulgação Corpo de Bombeiros

Na tarde de quarta-feira (16), um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na Vila Trindade, em Aquidauana.

As chamas atingiram uma residência aparentemente desabitada, destruindo completamente a cozinha e danificando parte da estrutura do imóvel, incluindo o desabamento parcial do teto.