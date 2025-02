Incêndio destrói residência em Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

Na noite de sábado (9), por volta das 23h50, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado para conter um incêndio de grandes proporções em uma residência localizada na Rua Oscar Trindade de Barros, próximo ao novo Portal da cidade. Apesar da destruição quase total do imóvel, ninguém ficou ferido.



Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que a casa estava tomada pelas chamas. Diante da intensidade do fogo, os militares atuaram rapidamente para evitar que o incêndio se espalhasse para as residências vizinhas e para uma outra construção localizada no fundo do terreno.



Foram utilizados aproximadamente 1.500 litros de água para conter o fogo e, após a extinção das chamas, a equipe permaneceu no local para monitoramento, garantindo que não houvesse risco de reignição.



As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de medidas preventivas para evitar incêndios, como revisões periódicas nas instalações elétricas e o descarte correto de materiais inflamáveis.