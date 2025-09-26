Incêndio destrói residência na tarde de hoje em Aquidauana

Corpo de Bombeiros está no local
Você Repórter, O Pantaneiro
Incêndio na tarde desta sexta-feira (26), destruiu uma casa em Aquidauana, no bairro Santa Terezinha. Há uma vítima, mas não foi informado o estado de saúde.
O Corpo de Bombeiros está no local combatendo as chamas. A casa está localizada na rua Anestor Pacheco, número 30.
Pelas fotos, é possível notar que as chamas tomaram conta da residência.
O Pantaneiro acompanha o caso.
