Incêndio devasta grande área e preocupa moradores em Aquidauana

Anderson Alves

Um incêndio de grandes proporções está assustando os moradores da região próxima à exposição em Aquidauana, localizada na rua Mario Guerreiro, no bairro São Pedro.



Conforme os leitores do jornal O Pantaneiro, o fogo, que teve início nas imediações da exposição, avançou e agora se encontra alarmantemente próximo à calçada.



Em um vídeo recente registrado pelo morador da área, é possível ver as chamas quase tocando a calçada, evidenciando a gravidade da situação.



O morador expressou sua preocupação com a possibilidade de fagulhas do incêndio alcançarem as residências do outro lado da rua, aumentando o risco de que o fogo se espalhe para áreas residenciais.



As autoridades locais foram acionadas e estão trabalhando para conter as chamas e evitar maiores danos.