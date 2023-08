Incêndio e fumaça cobrem região de Aquidauana

Corpo de Bombeiros atende ocorrência / Ronald Regis

Um grande incêndio em terreno baldio atingiu a antiga torre da Rádio Difusora, em Aquidauana. As chamas estão altas e a fumaça afetou toda região próxima ao Senac, bairro Cidade nova na tarde desta sexta-feira, dia 18.

Segundo informações da equipe de reportagem de O Pantaneiro, o incêndio na vegetação foi intenso.

O Corpo de Bombeiros tenta apagar as chamas com serviço de abafamento. Não há feridos e o alerta é para que as pessoas não usem o fogo para limpar terrenos.