Incêndio em Aquidauana mobilizou equipe dos bombeiros e PM

João Éric / O Pantaneiro

No início da noite desta segunda-feira feira, 7, por volta das 18h30, a equipe do Corpo de Bombeiros foram até a região da Vila 40 na Avenida do Contorno, em Aquidauana. Sem vítimas, o militares conseguiram controlar as chamas.

Duas viaturas da Polícia Militar prestaram apoio no atendimento no local, um outro fato que chamou muita atenção é de que na noite de domingo a equipe já haviam sido acionados para controlar outro incêndio, ou seja, durante duas noites a mesma casa pegou fogo.

Não se sabe se foi um incêndio criminoso ou o que poderia ter causado o incêndio, as causas continua sendo investigadas pelas autoridades competentes.