Incêndio em casa destrói quarto em Aquidauana

Quarto ficou destruído / Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma casa de cinco peças pegou fogo e um quarto foi totalmente destruído, na tarde de ontem (28), em Aquidauana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros,

a guarnição foi acionada para atender um incêndio em residência, na avenida do Contorno, Vila 40.

O incêndio destruiu um dos quartos, uma cama box e um guarda roupas.

A guarnição realizou o confinamento para que o incêndio não atingisse outros cômodos e utilizando mangotinho e mangueira, com a técnica do combate direto, realizou a extinção do sinistro e após o rescaldo deixou o local em segurança.

Não houve vítima.