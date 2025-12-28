Incêndio em residência é registrado na Vila Pinheiro

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na manhã desta quinta-feira (26), uma ocorrência de incêndio em edificação residencial no município de Aquidauana, na Vila Pinheiro. O caso aconteceu na Rua João Pace, na região da penúltima quadra.

A guarnição de incêndio foi acionada após solicitação da moradora, que pediu atendimento no local. Ao chegar ao endereço informado, a equipe constatou que as chamas já haviam sido extintas, encontrando o ambiente seguro e sem risco iminente.

De acordo com o relato do responsável pelo imóvel, identificado como A., ele estava cuidando da residência e havia se ausentado na noite do dia 25/12/2025, retornando por volta das 6h da manhã do dia 26, quando percebeu que o cômodo da sala já estava queimado, porém sem fogo ativo. Segundo ele, o incêndio teria sido controlado após o rompimento de um cano da caixa d’água, o que acabou apagando as chamas.

Os danos atingiram o forro de todos os cômodos, além de prejuízos no telhado e em móveis da sala, como sofá, televisão e armário. A causa provável do incêndio foi identificada como falha na rede elétrica.

Após a realização da vistoria técnica e das devidas orientações, o local foi deixado sob a responsabilidade do morador e da Polícia Militar. Não houve registro de vítimas, e a guarnição retornou à base sem alterações.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da manutenção preventiva das instalações elétricas, medida essencial para reduzir riscos e evitar incêndios em residências.