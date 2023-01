Incêndio em residência mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros

O Pantaneiro

Incêndio em uma residência no Bairro Alto, em Aquidauana, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, no início da tarde desta sexta-feira (27).

No total foram deslocadas três viaturas de resgate, salvamento e combate e seis militares

Ao chegar no imóvel, a guarnição constatou que o incêndio estava controlado, sendo necessário apenas a realização de rescaldo, onde foram utilizados aproximadamente 200 litros de água.

A casa possui quatro cômodos, sendo sala, cozinha, banheiro e quarto.

As chamas se concentraram na sala, tendo o sofá, mesa de passar, forro de madeira, cadeiras de praia, cadeira de fio danificados, os demais cômodos não tiveram móveis queimados.

Não houve feridos.