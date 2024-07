Incêndio em terreno baldio próximo ao asilo causa incômodo

Divulgação

Incêndio em terreno baldio próximo ao Lar dos Idosos, em Aquidauana, causou grande quantidade de fumaça e incômodo aos moradores da região. O fogo foi combatido ontem (29), por volta de 12h40.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação.

No local, Rua Antônio Campelo próximo ao lar dos idosos de Aquidauana, a Guarnição constatou o fato, que havia um foco de incêndio em terreno baldio, aparentemente abandonado, com muita vegetação seca.

A queima produziu grande quantidade de fumaça que estava causando transtorno aos moradores da região, inclusive aos idosos que residem no Lar dos Idosos.

A Guarnição combateu as chamas utilizando o mangotinho (mangueira acoplada ao veículo de incêndio) e deixou o local em segurança.

O Corpo de Bombeiros alerta, que devido ao tempo seco, baixa umidade do ar e ventos moderados, as chances de ocorrência de incêndio são elevadas e com as queimas e propagação de fumaça, há uma piora na qualidade do ar, o que prejudica as pessoas com problemas respiratórios.