Incêndio em vegetação ameaça residências e empresa em Aquidauana

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação próxima a residências e uma empresa de revenda de GLP em Aquidauana, na tarde de ontem (18).

Segundo o boletim de ocorrência, durante o deslocamento das equipes de combate ao fogo do Corpo de Bombeiros, uma viatura da Polícia Militar fez uma parada urgente para informar que haviam detido um suspeito de provocar os incêndios, encaminhando-o à delegacia local.

Ao chegarem ao local, as guarnições constataram vários focos de incêndio em terrenos abertos, delimitados pelas ruas Francisco Pereira Alves, Jaime Artigas, Ovidio Costa e Treze de Junho. O combate às chamas foi iniciado imediatamente com o uso de equipamentos como mochilas costais, mangueiras e abafadores, trabalhando simultaneamente em duas frentes para conter o avanço do fogo.

Após extinguirem todos os focos, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo, resfriando troncos e amontoados de lixo. Aproximadamente 8.000 metros quadrados de mata rasa e lixo (incluindo madeira e galhos) foram consumidos pelo fogo.

Com a situação controlada, as equipes de combate ao incêndio deixaram o local, enquanto as autoridades competentes seguem investigando as circunstâncias que levaram ao início deste incêndio de grande impacto ambiental e social na região.

