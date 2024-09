Incêndio em vegetação ameaça vinícola em Aquidauana

Divulgação

Um incêndio em vegetação nativa ameaçou uma vinícola localizada no Distrito de Camisão, em Aquidauana, no domingo (8). O fogo foi controlado pelo Corpos de Bombeiros.

Segundo divulgado pelos militares, a Guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi mobilizada para combater um incêndio em vegetação na Rodovia 450, nas proximidades da vinícola Terroir Pantanal.



No local, os bombeiros encontraram um incêndio que avançava rapidamente em vegetação nativa, com uma linha de fogo estimada em aproximadamente 600 metros, subindo pela encosta e ameaçando a propriedade da vinícola. A área afetada pelo incêndio compreendeu cerca de quatro hectares.



Para controlar as chamas, a equipe utilizou mochilas costais e um assoprador, técnicas eficazes para combater incêndios em vegetação. Após uma intensa operação, os bombeiros conseguiram extinguir o fogo, evitando danos maiores à vinícola e à área ao redor.



O Corpo de Bombeiros de Aquidauana continua monitorando a situação para garantir que não haja novos focos de incêndio na região. A ação rápida e eficiente da guarnição foi crucial para proteger a propriedade e minimizar os impactos ambientais do incêndio.