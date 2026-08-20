Incêndio em veículo assusta e mobiliza populares em Aquidauana

Populares passavam pelo local e ajudaram a conter o incêndio / Você Repórter/O Pantaneiro

Um incêndio em um veículo assustou quem passava pelo local e mobilizou populares na tarde desta quarta-feira (19), na Rua Quintino Bocaiúva, no bairro Guanandy, em Aquidauana.

Segundo fotos e vídeos enviados à reportagem de O Pantaneiro por meio do Você Repórter, as chamas se espalharam na parte dianteira do veículo, mas foram rapidamente controladas com a ajuda de pessoas que passavam pelo local, que utilizaram extintor e baldes com água.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação de O Pantaneiro e ajude a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região pelo WhatsApp (67) 9 9856-0000.