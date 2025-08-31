Incêndio na Vila Trindade mobiliza Bombeiros neste domingo

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Vila Trindade, em Aquidauana, por volta das 13h deste domingo (31). Segundo relatos de moradores da região, dois meninos teriam iniciado o fogo utilizando um isqueiro e fugido logo em seguida. As chamas se alastraram rapidamente, preocupando a população local.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e já atuou para conter o fogo e evitar que ele se aproxime de residências. Não houve registro de feridos.

Testemunhas relatam momentos de tensão e correria durante o início do incêndio, mas destacam a rápida chegada dos bombeiros, que impediram que o fogo tomasse proporções ainda mais perigosas.

Este incidente ocorre em um final de semana já crítico para a região. Os bombeiros de Aquidauana estiveram em operação intensa desde o sábado, combatendo diversos focos de incêndio na Estrada Parque, nas proximidades do distrito de Camisão. O clima seco e as altas temperaturas têm contribuído para o aumento dos riscos de queimadas na região do Pantanal sul-mato-grossense.

A Polícia Militar Ambiental deve investigar a origem do fogo na Vila Trindade, incluindo o envolvimento das crianças citadas pelos moradores. A população é orientada a redobrar os cuidados com fogo e denunciar qualquer atitude suspeita que possa provocar incêndios, principalmente neste período de estiagem.