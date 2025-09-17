Incêndio no Pesqueiro da Serra consumiu 16 hectares de mata nativa

Você Repórter; O Pantaneiro

A ocorrência teve início por volta das 14h10 e mobilizou guarnições que atuaram rapidamente para conter as chamas, que chegaram a ameaçar casas localizadas nos pesqueiros da região. O trabalho das equipes envolveu técnicas de combate direto e indireto, o que permitiu controlar e extinguir o fogo antes que atingisse as residências.

O incêndio registrado na terça-feira, dia 17, na região do Pesqueiro da Serra, em Piraputanga, consumiu aproximadamente 16 hectares de mata nativa. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana nesta quarta-feira, dia 17.

Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos. Após o combate, o local foi deixado em segurança.

O episódio chama a atenção para os riscos de queimadas nesta época do ano, marcada por estiagem e altas temperaturas.

