17 de Setembro de 2025 • 10:30

Susto

Incêndio no Pesqueiro da Serra é controlado após ação rápida dos Bombeiros

Casas quase foram atingidas pelas chamas

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 07:41

Atualizado em 17/09/2025 às 07:48

A ocorrência chama atenção para os perigos da propagação de incêndios florestais neste período de estiagem / Você Repórter; O Pantaneiro

Um incêndio de grandes proporções registrado no último dia 16 de setembro mobilizou o Corpo de Bombeiros em Aquidauana.

As chamas atingiram a região do Pesqueiro da Serra, localizado entre os distritos de Palmeiras e Piraputanga, e chegaram a ameaçar residências próximas.

Graças à ação rápida e eficiente das equipes de combate ao fogo, o incêndio foi controlado antes que causasse maiores danos. Moradores da região acompanharam com apreensão a aproximação das chamas, que quase atingiram casas no entorno e fizeram vídeos que foram publicados nas redes sociais.

Como é de praxe no trabalho dos bombeiros, a contenção envolveu técnicas de isolamento e combate direto ao fogo, evitando que o incêndio se espalhasse pela vegetação e chegasse a áreas de maior risco. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

A ocorrência chama atenção para os perigos da propagação de incêndios florestais neste período de estiagem, quando o clima seco e as altas temperaturas aumentam significativamente os riscos. As autoridades reforçam a importância da prevenção, lembrando que queimadas ilegais são crime ambiental e podem gerar graves consequências para a população e para o meio ambiente.

