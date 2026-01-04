Incêndio teria sido provocado por ex-marido em Aquidauana

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar em Aquidauana foi acionado na noite de sábado, dia 03 de janeiro de 2026, por volta das 20h40, para atendimento a um incêndio em residência no município de Aquidauana/MS.

A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na Rua do Contorno Um, s/n, no bairro Princesa do Sul, ao lado da casa nº 18. A guarnição de combate a incêndio foi acionada após solicitação informando o princípio de incêndio no local.

Ao chegar à residência, a equipe se deparou com as chamas se propagando rapidamente, atingindo o quarto da casa, inclusive o teto do imóvel. Não houve registro de vítimas.

O combate às chamas foi realizado por meio de ataque direto com mangotinho, utilizando aproximadamente 500 litros de água. Após a extinção do incêndio, foi efetuado o rescaldo, garantindo que não houvesse reignição do fogo.

Em decorrência do incêndio, foram registrados danos estruturais, além de prejuízos materiais, com a destruição de móveis como cama e guarda-roupas. Os demais cômodos da residência, como sala, cozinha e outros quartos, não foram atingidos pelas chamas.

De acordo com informações repassadas no local, o incêndio teria sido provocado pelo ex-marido da moradora. A guarnição orientou a residente quanto aos cuidados de segurança, deixando o local devidamente seguro antes do retorno à base.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de medidas preventivas e do acionamento imediato da corporação em situações de emergência.