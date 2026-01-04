Acessibilidade

04 de Janeiro de 2026 • 14:26

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Incêndio teria sido provocado por ex-marido em Aquidauana

Apesar dos danos materiais não houve vítimas e mulher saiu em segurança

Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Publicado em 04/01/2026 às 10:25

Atualizado em 04/01/2026 às 10:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar em Aquidauana foi acionado na noite de sábado, dia 03 de janeiro de 2026, por volta das 20h40, para atendimento a um incêndio em residência no município de Aquidauana/MS.

A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na Rua do Contorno Um, s/n, no bairro Princesa do Sul, ao lado da casa nº 18. A guarnição de combate a incêndio foi acionada após solicitação informando o princípio de incêndio no local.

Ao chegar à residência, a equipe se deparou com as chamas se propagando rapidamente, atingindo o quarto da casa, inclusive o teto do imóvel. Não houve registro de vítimas.

O combate às chamas foi realizado por meio de ataque direto com mangotinho, utilizando aproximadamente 500 litros de água. Após a extinção do incêndio, foi efetuado o rescaldo, garantindo que não houvesse reignição do fogo.

Em decorrência do incêndio, foram registrados danos estruturais, além de prejuízos materiais, com a destruição de móveis como cama e guarda-roupas. Os demais cômodos da residência, como sala, cozinha e outros quartos, não foram atingidos pelas chamas.

De acordo com informações repassadas no local, o incêndio teria sido provocado pelo ex-marido da moradora. A guarnição orientou a residente quanto aos cuidados de segurança, deixando o local devidamente seguro antes do retorno à base.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de medidas preventivas e do acionamento imediato da corporação em situações de emergência.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Vítima de esfaqueamento é transferida em vaga zero para CG

Aquidauana

Jovem é esfaqueado durante briga na madrugada de Ano-Novo

Aquidauana

Agesul anuncia projeto de pavimentação da rodovia MS-345

O protesto divulgado pelo jornal O Pantaneiro chamou atenção para problemas históricos enfrentados por quem depende da rodovia diariamente.

Ocorrência

Bombeiros socorrem motociclista após acidente em Anastácio

Publicidade

Aquidauana

Acidente entre carro e motocicleta é registrado na rotatória da Avenida Pantaneta

ÚLTIMAS

Economia

Salário dos servidores estaduais estará disponível neste sábado

O pagamento contempla mais de 86 mil servidores, entre ativos e inativos, e injeta recursos importantes na economia do Estado logo nos primeiros dias do ano.

Gestão estratégica

MS renova frota do SUS e garante regionalização de serviços de saúde

No enfrentamento às arboviroses, as caminhonetes entregues ao longo do ano tornaram-se peças-chave para a ampliação das ações de vigilância ambiental e controle de vetores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo