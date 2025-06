Inclusão e alegria marcam Arraiá do CAPS em Aquidauana

Gabriela Bernardes

Com direito a quadrilha, bingo, danças e pratos juninos, o evento foi pensado para fortalecer os vínculos entre os pacientes e promover a inclusão social. A iniciativa reforça a importância das experiências coletivas no processo de cuidado em saúde mental.

O CAPS II de Aquidauana promoveu, na última quarta-feira (25), uma animada festa junina que uniu diversão, cultura e cuidado com a saúde mental. O tradicional “Arraiá do CAPS” reuniu pacientes atendidos em Aquidauana e Anastácio em uma manhã repleta de cores, música, comidas típicas e brincadeiras.

“Momentos como esse fazem com que essas pessoas se sintam prestigiadas, ativas e, principalmente, notadas pela sociedade”, destacou a coordenadora do CAPS, Jéssica Casanova.

A ação foi organizada pela equipe do CAPS em parceria com a Equipe Multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), e mostrou que saúde mental também se constrói com afeto, acolhimento e celebração da vida.

A festa foi mais do que uma simples comemoração: foi um gesto de valorização à vida e ao bem-estar de quem luta diariamente por saúde e dignidade.

