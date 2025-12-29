Acessibilidade

29 de Dezembro de 2025 • 12:07

Índice UV atinge nível extremo nesta segunda-feira em Aquidauana

Dia de sol com calor atípico apresenta risco máximo de radiação

Da redação

Publicado em 29/12/2025 às 07:30

Atualizado em 29/12/2025 às 10:50

Evite o sol, mas se for impossível, use protetor solar / Divulgação/USP

O sol forte e o calor intenso que marcam a última semana do ano em Aquidauana apresentam um risco adicional para a saúde: a radiação ultravioleta em níveis alarmantes. O Índice UV (IUV), que mede a intensidade da radiação solar com potencial para causar danos à pele e aos olhos, atingiu a marca de 12 nesta segunda-feira (29 de dezembro) na cidade, classificada como "extrema".

De acordo com a previsão do Clima Radar, os dias anteriores e seguintes também apresentam valores altos e muito altos do índice. Neste domingo (28), a marca ficou em 9 ("muito alto"), e a previsão para terça (30) é de um IUV 8, também na categoria "muito alto". O Índice UV 12 registrado hoje é o ponto máximo da escala de alerta.

A previsão para esta segunda-feira indica que a radicação solar mais intensa ocorre entre as 10h e as 16h, mesmo com uma temperatura máxima prevista de 29°C, considerada mais amena para a época. O sol nasce às 05h07 e se põe às 18h27.

Segundo a classificação internacional, quando o IUV atinge o nível "extremo" (11 ou 12), as recomendações de proteção são máximas. Especialistas orientam que a população evite qualquer exposição ao ar livre durante o sol mais intenso. Se não for possível, é essencial aplicar protetor solar com fator de proteção (FPS) muito alto em toda a pele descoberta, procurar permanecer à sombra, usar chapéu de abas largas, óculos escuros com proteção UV e roupas adequadas que cubram braços e pernas.

Danos como queimaduras solares graves podem ocorrer em poucos minutos de exposição sem proteção sob um IUV tão elevado. A exposição cumulativa e sem proteção à radiação UV é o principal fator de risco ambiental para o desenvolvimento do câncer de pele, o tipo de câncer mais comum no Brasil.

Para os próximos dias, a tendência é de alívio, mas ainda com risco alto. A previsão para terça-feira (30) é de um IUV 8 ("muito alto") e para quarta-feira (31), um IUV 3 ("moderado").

A proteção solar, portanto, não é apenas uma questão de conforto, mas de saúde pública. As autoridades em saúde recomendam que o uso do filtro solar com FPS 30 ou superior seja um hábito diário, mesmo em dias nublados, e reforçado durante o verão e em horários de pico de radiação.

