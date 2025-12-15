Indígena da Aldeia Limão Verde conclui faculdade de Enfermagem 

A nova profissional indígena a conquista após a formatura em Anastácio
Uma Colação de Grau realizada no último sábado, 13 de dezembro, no Centro de Convenções de Anastácio, foi marcada por emoção e representatividade. Entre os formandos, destacou-se Amanda de Barros Vaz, indígena da Aldeia Limão Verde, que concluiu o curso de Enfermagem, celebrando uma conquista histórica para sua família e comunidade.
Filha de Amildo Malheiro Vaz, Policial Militar, e de Eucledinéia Dias de Barros, dona de casa, Amanda representa o resultado de anos de dedicação, superação e apoio familiar. A nova enfermeira enfrentou desafios comuns à trajetória acadêmica e outros ainda maiores, relacionados às barreiras sociais e ao acesso à educação enfrentados por muitos povos indígenas.
Durante a cerimônia, familiares, amigos e colegas acompanharam com orgulho o momento em que Amanda recebeu o diploma, simbolizando não apenas a conclusão de uma graduação, mas também a ampliação da presença indígena no ensino superior e na área da saúde — setor essencial para a promoção do cuidado e da dignidade humana.
A formatura reforça a importância da educação como ferramenta de transformação social e inspira outros jovens indígenas a buscarem seus sonhos acadêmicos e profissionais. Agora formada, Amanda de Barros Vaz se prepara para atuar na Enfermagem, levando consigo os valores de sua cultura, o compromisso com a saúde e o desejo de contribuir para o bem-estar da população.
A noite de colação de grau ficará marcada como um momento de celebração, orgulho e esperança, não apenas para Amanda e sua família, mas para toda a Aldeia Limão Verde e a comunidade regional.
