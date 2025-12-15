Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 23:05

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Indígena da Aldeia Limão Verde conclui faculdade de Enfermagem 

A nova profissional indígena a conquista após a formatura em Anastácio

Rhobson 2

Publicado em 15/12/2025 às 20:42

Atualizado em 15/12/2025 às 20:47

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma Colação de Grau realizada no último sábado, 13 de dezembro, no Centro de Convenções de Anastácio, foi marcada por emoção e representatividade. Entre os formandos, destacou-se Amanda de Barros Vaz, indígena da Aldeia Limão Verde, que concluiu o curso de Enfermagem, celebrando uma conquista histórica para sua família e comunidade.

Filha de Amildo Malheiro Vaz, Policial Militar, e de Eucledinéia Dias de Barros, dona de casa, Amanda representa o resultado de anos de dedicação, superação e apoio familiar. A nova enfermeira enfrentou desafios comuns à trajetória acadêmica e outros ainda maiores, relacionados às barreiras sociais e ao acesso à educação enfrentados por muitos povos indígenas.

Durante a cerimônia, familiares, amigos e colegas acompanharam com orgulho o momento em que Amanda recebeu o diploma, simbolizando não apenas a conclusão de uma graduação, mas também a ampliação da presença indígena no ensino superior e na área da saúde — setor essencial para a promoção do cuidado e da dignidade humana.

A formatura reforça a importância da educação como ferramenta de transformação social e inspira outros jovens indígenas a buscarem seus sonhos acadêmicos e profissionais. Agora formada, Amanda de Barros Vaz se prepara para atuar na Enfermagem, levando consigo os valores de sua cultura, o compromisso com a saúde e o desejo de contribuir para o bem-estar da população.

A noite de colação de grau ficará marcada como um momento de celebração, orgulho e esperança, não apenas para Amanda e sua família, mas para toda a Aldeia Limão Verde e a comunidade regional.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Semana começa com previsão de 39ºC e chuva em Aquidauana

Felicidade

Idosos do Asilo São Francisco se casam em cerimônia emocionante em Aquidauana

Aquidauana

Projeto solidário arrecada e distribui cestas natalinas em Aquidauana

Aviah Church realizou a ação neste sábado (13)

Aquidauana

Igreja Matriz de Aquidauana ficará fechada para manutenção 

Publicidade

Videos

Lagoa Comprida volta a encher e renova paisagem em Aquidauana

ÚLTIMAS

Política

Carla Zambelli renuncia ao posto de deputada federal

Com a renúncia, a cadeira de Zambelli será ocupada pelo suplente Adilson Barroso (PL-SP).

Anastácio

Amigos da Aldeinha são campeões dos Jogos do Inter Vila 

Competição esportiva no bairro Afonso Paim, em Anastácio, encerrou neste sábado (13)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo